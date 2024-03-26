В Новосибирске сотрудники спецслужб пресекли теракт на ТЭЦ-5 — легенда учений

Учения по отработке действий на случай террористического акта прошли сегодня на территории ТЭЦ-5. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
— Силами оперативного штаба в Новосибирской области по плану деятельности Национального антитеррористического комитета в Октябрьском районе г. Новосибирска проведено учение «Молния» по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий на предприятии топливно-энергетического комплекса холдинга «Сибирская генерирующая компания», — говорится в сообщении пресс-службы.
Участники учений отработали алгоритмы реагирования при угрозе вооруженного нападения и захвата заложников, совместные действия оперативных и экстренных служб, органов власти по локализации чрезвычайной ситуации, а также способы эвакуации значительного числа работников предприятия и организации медицинской помощи пострадавшим.
Екатерина СОСНИНА.