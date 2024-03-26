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В Новосибирске сотрудники спецслужб пресекли теракт на ТЭЦ-5 — легенда учений

Новосибирские силовики освободили условных заложников и скрутили условных террористов на реальном объекте энергетики. Такой была легенда учений «Молния», прошедших на ТЭЦ-5.

Источник: ФСБ

Учения по отработке действий на случай террористического акта прошли сегодня на территории ТЭЦ-5. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

— Силами оперативного штаба в Новосибирской области по плану деятельности Национального антитеррористического комитета в Октябрьском районе г. Новосибирска проведено учение «Молния» по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий на предприятии топливно-энергетического комплекса холдинга «Сибирская генерирующая компания», — говорится в сообщении пресс-службы.

В тренировке участвовали должностные лица и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России, Правительства Новосибирской области, сотрудники и администрация подразделений ООО «СГК» и ТЭЦ-5.

Участники учений отработали алгоритмы реагирования при угрозе вооруженного нападения и захвата заложников, совместные действия оперативных и экстренных служб, органов власти по локализации чрезвычайной ситуации, а также способы эвакуации значительного числа работников предприятия и организации медицинской помощи пострадавшим.

Екатерина СОСНИНА.

ФСБ
учения