В Новосибирске сотрудники спецслужб пресекли теракт на ТЭЦ-5 — легенда учений

— Силами оперативного штаба в Новосибирской области по плану деятельности Национального антитеррористического комитета в Октябрьском районе г. Новосибирска проведено учение «Молния» по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий на предприятии топливно-энергетического комплекса холдинга «Сибирская генерирующая компания», — говорится в сообщении пресс-службы.