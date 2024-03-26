Агентство статистики и Ташкентский филиал СПбГУ подписали меморандум — подробности

«Без сотрудничества не будет развития. С Росстатом у нас договоренности с 1999 года. Вот уже более 20 лет мы регулярно обмениваемся данными. Кроме того, подписанный сегодня меморандум — это залог нашего обязательства перед вузом. При наличии интереса мы всегда готовы обмениваться своими методами статистического процесса», — отметил глава Управления международного сотрудничества и информационного обмена Агентства статистики Одилжон Мамадалиев.