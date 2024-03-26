Агентство статистики и Ташкентский филиал СПбГУ подписали меморандум — подробности

ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Агентство статистики Узбекистана и Ташкентский филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подписали меморандум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Документ подписан в ходе телемоста прошедшего при участии руководителей отделов Центрального аппарата Агентства статистики, а также студентов СПбГУ и его филиала.
В рамках мероприятия участники обсудили вопросы формирования статистических показателей, реформы в системе статистики Узбекистана, а также сотрудничество Узбекистана и России.
«Без сотрудничества не будет развития. С Росстатом у нас договоренности с 1999 года. Вот уже более 20 лет мы регулярно обмениваемся данными. Кроме того, подписанный сегодня меморандум — это залог нашего обязательства перед вузом. При наличии интереса мы всегда готовы обмениваться своими методами статистического процесса», — отметил глава Управления международного сотрудничества и информационного обмена Агентства статистики Одилжон Мамадалиев.
Меморандум предусматривает организацию стажировок студентов филиала СПбГУ, их трудоустройство, проведение конференций, семинаров и круглых столов, а также совместную разработку учебных курсов и образовательных программ для подготовки востребованных на рынке труда специалистов.
Кроме того, у студентов была возможность задать специалистам вопросы и получить ответы.
Так, учащихся заинтересовала тема о переписи населения в Узбекистане и причины ее отсрочки. Изначально перепись планировалось провести в 2022 году, но из-за пандемии перенесли на ноябрь 2023-го. Однако до сих пор ее так и не провели.
«Из-за последствий пандемии менялся ряд приоритетов. Деньги, выделенные на перепись населения, были направлены на другие цели. В этом году мы вновь проработаем этот вопрос. И тогда, возможно, сможем провести перепись к следующему году», — рассказал Одилжон Мамадалиев.
В ходе беседы специалисты рассказали о прибыльных секторах бизнеса, гендерной статистике и открытости статистических данных. А также выразили заинтересованность в обратной связи от студентов и преподавателей.
«Мы заинтересованы в нашем сотрудничестве и будем рады обратному отклику по ресурсам. Потому что студенты и преподаватели — это основные пользователи наших источников», — отметил Мамадалиев.
В завершении беседы сотрудники Агентства статистики передали студентам книги и профессиональную литературу.