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Дизайнер Архипова рассказала, что такое «славянский шик»

«Славянский шик» набирает популярность.

Источник: РИА "Новости"

Дизайнер Алёна Архипова рассказала читателям omsk.aif.ru, что такое «славянский шик» и как его можно сочетать в новых образах.

«Славянский шик» — наряды, относящиеся к этнической культуре славян. В этих нарядах преобладают славянские узоры, белые кружева, красный цвет и русские мотивы. В моде платья в пол с кружевом, со славянским орнаментом и узорами; платья, стилизованные в русском народном стиле.

«Помните, в погоне за модой не следует слепо ей доверять. В первую очередь нужно обращать внимание на то, чтобы выбранный образ раскрывал ваш внутренний мир», — рассказала дизайнер.

мода и красота