Дизайнер Архипова рассказала, что такое «славянский шик»

«Славянский шик» — наряды, относящиеся к этнической культуре славян. В этих нарядах преобладают славянские узоры, белые кружева, красный цвет и русские мотивы. В моде платья в пол с кружевом, со славянским орнаментом и узорами; платья, стилизованные в русском народном стиле.