Дизайнер Архипова рассказала, что такое «славянский шик»

Дизайнер Алёна Архипова рассказала читателям omsk.aif.ru, что такое «славянский шик» и как его можно сочетать в новых образах.
«Славянский шик» — наряды, относящиеся к этнической культуре славян. В этих нарядах преобладают славянские узоры, белые кружева, красный цвет и русские мотивы. В моде платья в пол с кружевом, со славянским орнаментом и узорами; платья, стилизованные в русском народном стиле.
«Помните, в погоне за модой не следует слепо ей доверять. В первую очередь нужно обращать внимание на то, чтобы выбранный образ раскрывал ваш внутренний мир», — рассказала дизайнер.