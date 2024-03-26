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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 27 марта

В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, а по западу — до 15−18 м/с.

Источник: belta.by

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 27 марта объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, а по западу — до 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3 — плюс 3 градуса, а днем потеплеет до 10−15 градусов.