Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 27 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 27 марта объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, а по западу — до 15−18 м/с.



Температура воздуха ночью составит минус 3 — плюс 3 градуса, а днем потеплеет до 10−15 градусов.