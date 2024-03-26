Через автовокзал «Центральный» запустят четыре маршрута общественного транспорта

В Ростове-на-Дону с открытием автовокзала «Центральный» изменят схемы движения автобусов № 7 и 93, троллейбуса № 9 и электробуса № 88. Эти направления должны связывать транспортный узел с другими районами города, сообщил на встрече с жителями Советского района заместитель сити-менеджера Дмитрий Симков.
Всего, по словам чиновника, на маршрутах будет курсировать 37 единиц транспорта с интервалом движения в 3−5 минут в часы-пик.
— В перспективе планируется организовать дополнительные маршруты, соединяющие Северный и Западный жилые массивы, которые также будут ходить через новый автовокзал, — прокомментировал заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.
Напомним, автовокзал «Центральный» создают на базе старого аэропорта Ростова-на-Дону. Сумма вложений в этот проект составила 1,5 млрд рублей. Первую очередь объекта планируют запустить в первом полугодии 2024 года.