Через автовокзал «Центральный» запустят четыре маршрута общественного транспорта

В Ростове-на-Дону с открытием автовокзала «Центральный» изменят схемы движения автобусов № 7 и 93, троллейбуса № 9 и электробуса № 88. Эти направления должны связывать транспортный узел с другими районами города, сообщил на встрече с жителями Советского района заместитель сити-менеджера Дмитрий Симков.