Гордума одобрила запрет парковки электросамокатов в центре Перми

Новые требования закрепят в городских правилах благоустройства. Оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, при этом власти введут полный запрет на размещение этого вида транспорта в центральном планировочном районе Перми. Проект представили депутатам на сегодняшнем пленарном заседании, до этого он обсуждался на профильном комитете думы.