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Гордума одобрила запрет парковки электросамокатов в центре Перми

Депутаты Пермской думы поддержали проект мэрии о введении ограничений по размещению электросамокатов в центре города.

Источник: Коммерсантъ

Новые требования закрепят в городских правилах благоустройства. Оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, при этом власти введут полный запрет на размещение этого вида транспорта в центральном планировочном районе Перми. Проект представили депутатам на сегодняшнем пленарном заседании, до этого он обсуждался на профильном комитете думы.

Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, будут вывозить на штрафстоянки. Забрать их после этого смогут владельцы, оплатив перемещение и хранение объектов.

Администрация Перми работала над правилами размещения электросамокатов на территории города с минувшего года. Проект претерпел несколько редакций, дважды обсуждался на публичных слушаниях.