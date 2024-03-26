Гордума одобрила запрет парковки электросамокатов в центре Перми

Новые требования закрепят в городских правилах благоустройства. Оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, при этом власти введут полный запрет на размещение этого вида транспорта в центральном планировочном районе Перми. Проект представили депутатам на сегодняшнем пленарном заседании, до этого он обсуждался на профильном комитете думы.
Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, будут вывозить на штрафстоянки. Забрать их после этого смогут владельцы, оплатив перемещение и хранение объектов.
Администрация Перми работала над правилами размещения электросамокатов на территории города с минувшего года. Проект претерпел несколько редакций, дважды обсуждался на публичных слушаниях.