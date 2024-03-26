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В Сочи нашли 900 нарушений среди мигрантов

СОЧИ, 26 марта, ФедералПресс. Правоохранители провели рейды на тему миграционного законодательства на стройках и гостиницах — то есть там, где живут выходцы из других стран, приехавшие в Россию.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«За два месяца сочинские полицейские составили 900 протоколов за нарушения в области миграции», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

67 материалов были составлены по поводу фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. По информации пресс-службы, в Сочи постоянно проводятся операции, направленные на выявление подобных правонарушений.

Например, лишь за один день на Макаренко участковыми в полицейский участок были доставлены 38 иностранцев, каждый из которых прошел проверку и был внесен в фотодактоучет.

Сочинская полиция призывает граждан сообщать о нарушениях в сфере миграции, обещая гарантированную конфиденциальность.