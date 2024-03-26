В Сочи нашли 900 нарушений среди мигрантов

«За два месяца сочинские полицейские составили 900 протоколов за нарушения в области миграции», — сообщает пресс-служба городского УМВД.
67 материалов были составлены по поводу фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. По информации пресс-службы, в Сочи постоянно проводятся операции, направленные на выявление подобных правонарушений.
Например, лишь за один день на Макаренко участковыми в полицейский участок были доставлены 38 иностранцев, каждый из которых прошел проверку и был внесен в фотодактоучет.
Сочинская полиция призывает граждан сообщать о нарушениях в сфере миграции, обещая гарантированную конфиденциальность.