Главный синоптик Петербурга рассказал, как будет меняться погода в ближайшие дни

В наш регион 26 марта начинает поступать тёплый воздух, однако минувшая ночь была морозная. По всей Ленинградской области температура воздуха ночью была отрицательной — от 0,2 до 4,1 градуса ниже нуля. Только в Киришах столбик термометра остановился на отметке плюс 0,1 градуса. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«В Санкт-Петербурге, даже сам не верил, что минус был, так как лужи не замерзли, а между тем минимальная температура в центре города была −1,7 градуса, в окрестностях почти до −3 градусов», — пишет Колесов.
Это, по его словам, наглядный пример типичных весенних процессов: ночью холодно, но уже с раннего утра солнце нагревает воздух до положительных значений.
«Солнышко сегодня выглянуло, но во второй половине дня еще и дождик пройдет, а на севере даже со снежинками, плавно входим в хорошую погоду», — рассказывает синоптик.
Сегодня в городе, как уже писала «Фонтанка», до плюс 5−7 градусов, и дальше будет теплеть.
«…Тепло идёт, осадки закончатся, и в ближайшие дни в городе температура воздуха будет до +10 градусов и выше, по Ленинградской области до +8…+13 градусов. Так что все вместе ждем хорошей погоды», — обнадёживает Колесов.