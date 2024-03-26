Во время земляных работ возле БФУ в Калининграде нашли останки красноармейца

Сотрудники правоохранительных органов совместно с поисковиками провели эксгумацию останков и места их нахождения. На поверхность также извлекли фрагменты военного советского снаряжения: котелок без крышки, фрагмент чайной ложки, две ручные гранаты Ф-1, стальную пряжку от брезентового брючного ремня, фрагменты армейских ботинок. Предварительно установлено, что погибшему было около 30−40 лет, рост около 150−160 см.