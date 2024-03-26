Во время земляных работ возле БФУ в Калининграде нашли останки красноармейца

На улице Невского в Калининграде обнаружили останки красноармейца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя региональной общественной организации поисковиков «Совесть» Руслана Хисамова.
«На человеческие останки наткнулись строители, выполнявшие земляные работы на улице Александра Невского возле учебного корпуса Балтийского федерального университета имени Канта».
Сотрудники правоохранительных органов совместно с поисковиками провели эксгумацию останков и места их нахождения. На поверхность также извлекли фрагменты военного советского снаряжения: котелок без крышки, фрагмент чайной ложки, две ручные гранаты Ф-1, стальную пряжку от брезентового брючного ремня, фрагменты армейских ботинок. Предварительно установлено, что погибшему было около 30−40 лет, рост около 150−160 см.
«Можно предположить что красноармеец в окопе был засыпан взрывом снаряда во время штурма крепостных сооружений Кёнигсберга в начале апреля 1945 года, рядом с местом гибели солдата расположены оборонительные сооружения Литовского вала и башни Дона», — отметил руководитель поискового отряда «Совесть».
Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. После её завершения красноармейца, погибшего в боях с фашистами, захоронят с отданием воинских и духовных почестей на одном из мемориалов Калининграда.
На улице Невского ведут строительство нового кампуса БФУ имени Канта. Работы выполняют с декабря 2022 года. На площадке университета трудятся 850 человек и десятки единиц техники. Полностью комплекс введут в эксплуатацию к ноябрю 2025 года.