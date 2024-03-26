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В Беларуси кишечную палочку нашли в ассорти орехов с цукатами из России

Госстандарт запретил продавать в Беларуси ассорти орехов с цукатами из России.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в ассорти орехов с цукатами и изюмом, которая была изготовлена в России, обнаружили кишечную палочку. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении говорится, что речь идет про смесь орехов с цукатами и изюмом «Ассорти», производителем которой является ИП Иброгимов Ш. А. (Тюмень, Россия). При проверке в указанной смеси обнаружили превышение бактерий кишечной палочки (колиформы), а также превышенное содержание плесени. Кроме того, в составе названного ассорти нашли синтетический краситель индигокармин. Ввоз и реализация в Беларуси указанного ассорти орехов запрещена с 27 марта 2024 года.