В Беларуси кишечную палочку нашли в ассорти орехов с цукатами из России

В сообщении говорится, что речь идет про смесь орехов с цукатами и изюмом «Ассорти», производителем которой является ИП Иброгимов Ш. А. (Тюмень, Россия). При проверке в указанной смеси обнаружили превышение бактерий кишечной палочки (колиформы), а также превышенное содержание плесени. Кроме того, в составе названного ассорти нашли синтетический краситель индигокармин. Ввоз и реализация в Беларуси указанного ассорти орехов запрещена с 27 марта 2024 года.