Ташкент старый и новый. Эксперты предложили, как развивать столичное метро на фоне расширения города

Для связи старого и нового города может служить и предлагаемая линия, берущая свое начало от Нового ТашМИ. Планируется, что она будет пересекаться с предлагаемой станцией «Келес» на Узбекистанской линии, «Шахристан» на Юнусабадской, а также одной из возможных станций у массива ТТЗ на Чиланзарской.