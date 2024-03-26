Ташкент старый и новый. Эксперты предложили, как развивать столичное метро на фоне расширения города

На фоне интенсивного развития города, а также присоединения новых территорий на востоке и юге у ташкентского метрополитена очень большие перспективы, считают в этом учреждении.
За последние годы метрополитен Ташкента сильно изменился. Юнусабадская линия обзавелась двумя станциями — «Юнусабад» и «Туркистан». Чиланзарская присоединила к себе Сергелийскую ветку с шестью станциями. Появилась новая Кольцевая линия, которая охватила весь юг Ташкента. Она соединила Узбекистанскую линию с Чиланзарской, состыковавшись со станциями «Дустлик» и «Чинор».
Однако эффективность схемы метро в полной мере зависит от общей радиально-кольцевой транспортно-планировочной структуры столицы. Кроме того, после присоединения новых территорий на востоке столицы, схема метрополитена нуждается в развитии и обеспечении связей между старым и новым городом.
Для решения всех этих вопросов эксперты предлагают продлить уже существующие линии, построить новые, а также включить схему метро в генеральный план Ташкента.
«Мингурик» — «Отчопар»
Одно из предложений экспертов проектного института — продлить Юнусабадскую линию от станции «Мингурик» до станции «Отчопар» под улицами Шахрисабз и Шота Руставели. При этом на первом этапе предлагается достроить линию до станции «Алмазар». Протяженность всей линии составит 10,7 километра.
«Улица Шота Руставели — одна из самых оживленных улиц города, она должна обеспечить огромный пассажиропоток для всей Юнусабадской линии. Выгодно направление и тем, что оно охватывает важные транспортные узлы юго-запада столицы. Станция “Жанубий” будет иметь выходы к железнодорожному вокзалу “Южный”, на который прибывают высокоскоростные поезда “Афрасиаб” со всей республики», — отметили эксперты «Ташкент Метропроекта».
Доведение существующей Юнусабадской линии до станций «Жанубий» и «Отчопар» позволит разгрузить Чиланзарскую линию, которая испытывает перегруз после присоединения к ней Сергелийской ветки.
Это переориентирует пассажирские потоки: пассажиры, направляющиеся из северной части города в южную, не будут делать пересадку с Юнусабадской линии на Чиланзарскую на станции Амира Темура, а смогут продолжить свой маршрут по новому участку Юнусабадской линии от станции «Мингурик» до станции «Жанубий».
Также предлагается построить депо Юнусабадской линии за кольцевой автодорогой для создания условий ночного отстоя подвижного состава, профилактического обслуживания и ремонта вагонов.
А рядом с депо у перекрестка Уч кахрамон можно разместить еще одну станцию, но наземную. Это позволит создать мощный транспортно-пересадочный узел с междугородним автовокзалом для прибывающих автобусов из Казахстана, автобусной конечной остановкой и станцией метро «Уч кахрамон».
Также это внесет свой вклад в разгрузку улицы Амира Темура и улучшение экологической обстановки района. Сложный перекресток с нескончаемым потоком автомобилей предлагается оснастить подземными пешеходными переходами, которые объединят все четыре направления перекрестка со станцией метро.
«Дустлик» — «Новый город»
Летом прошлого года стало известно, что на территории части Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области, которые передадут столице, построят еще один район. Он будет называться Новым Ташкентом.
По мнению экспертов, наряду с началом застройки зоны нового района целесообразно начать и строительство линии метро к нему.
«Метрополитен в данном случае будет выступать своеобразным каркасом Нового Ташкента. Это позволит избежать существующих проблем в старом Ташкенте, где вновь прокладываемая линия по существующим микрорайонам тянет за собой сносы множества зданий, перекладку коммуникаций, перекрытие на время строительства дорог и другие проблемы», — подчеркнули в «Ташкент Метропроекте».
К планируем жилым кварталам на набережной реки Чирчик предлагается продлить без пересадочных узлов менее загруженную Узбекистанскую линию и построить от станции «Дустлик» девять новых станций, чтобы соединить старый и новый город.
Этот участок протяженностью 11 километров будет иметь пересечение в районе станции «Тузель» Кольцевой линии и Большой кольцевой линии и непосредственно заходить в центральную часть нового района.
Исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка, эту линию можно будет построить двумя способами.
По словам экспертов, участок линии, проходящей по старому городу, может быть построен закрытым способом — при помощи тоннеле-проходческого щита, а участок в новом городе — открытым, с размещением над трассой метро автодороги. Это обеспечит решение комплексных задач параллельного строительства автодорог, метрополитена и коммуникаций.
«БИЙ» — «ТТЗ»
Также эксперты предлагают продлить Чиланзарскую линию, достроив участок метрополитена от станции «Буюк ипак йули» до Ташкентского тракторного завода под улицей Буюк ипак йули. Предполагается, что улицу нужно будет реконструировать после строительства.
На этом участке протяженностью 7,6 километра планируется разместить четыре станции с учетом пассажиропотока, точек притяжения пассажиров, населенных пунктов, а также социальных, бытовых и культурных объектов.
«Беруни» — «Каракамыш»
Узбекистанская линия метрополитена на северо-западе на данный момент заканчивается станцией «Беруни». Эксперты предлагают от этой станции достроить участок длиной в 3,7 километра с тремя станциями в сторону массива Каракамыш.
Эксперты отмечают, что в широком смысле новая конечная станция будет не только обслуживать жителей данного района, но и станет центром притяжения близлежащей агломерации Келес. Для этого рядом с конечной станцией метро необходимо будет обустройство конечной автобусной станции, на которую будут подвозить пассажиров для дальнейшей пересадки на метрополитен..
«ТашМИ» — «Новый город»
Для связи старого и нового города может служить и предлагаемая линия, берущая свое начало от Нового ТашМИ. Планируется, что она будет пересекаться с предлагаемой станцией «Келес» на Узбекистанской линии, «Шахристан» на Юнусабадской, а также одной из возможных станций у массива ТТЗ на Чиланзарской.
Данная линия будет проходить по северной части Ташкента через Алмазарский, Юнусабадский и Мирзо-Улугбекский районы. В новом городе данная линия будет охватывать парк «Янги Узбекистон», строящийся Олимпийский городок, проектируемый элитный район вдоль набережной реки Чирчик, где пересечется с продленной Узбекистанской линией.
Данную линию протяженностью 22 километра предлагается построить двумя способами. На участке линии, проходящей по старому Ташкенту, эта линия метро может быть построена закрытым способом — при помощи тоннеле-проходческого щита. Исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических условий, участок в новом городе — открытым способом, что позволит разместить параллельно метрополитену автодороги и коммуникации.
«Отчопар» — «Уч кахрамон»
На западе Ташкента вдоль ТКАДа расположились крупные рынки города — «Ипподром», «Посудный», «Бек топи», «Урикзор». Здесь огромный пассажиропоток, так как за различными хозяйственно-бытовыми товарами сюда приезжают со всего города.
«Поэтому после продления Узбекистанской линии до станции “Каракамыш” на северо-западе и Юнусабадской линии до станции “Отчопар” (Ипподром) на юго-западе, целесообразно будет соединить эти станции новой линией вдоль “бетонки” через Урикзор. Она охватит не только крупные рынки, но и крупные жилые массивы — Алгоритм, Ибн Сина и другие», — заявили в институте.
Более того одна из станций будет иметь выход в крупнейший в городе медицинский комплекс — Новый ТашМИ. Эта линия протяженностью 29 километров будет иметь порядка 11 станций и в далекой перспективе может рассматриваться как часть будущего большого кольца столичного метрополитена.
«Учтепа» — «Фудсити»
Данная линия длиной 15 километров соединит Учтепинский район с новыми районами Ташкента. Она будет пересекаться в районе станций метро «Новза» Чиланзарской линии, «Тукимачи» Юнусабадской и «Курувчилар» кольцевой линии. В частности, это создаст удобства для посещения нового рынка Food City.
«Бинокор» — «Новый город»
Линия протяженностью 21 километр охватит юг города и будет проходить вдоль левого берега реки Чирчик в направлении крытого рынка Food City, который недавно возвели взамен старого Куйлюкского базара. Эта линия, пересекаясь с существующими, выступит своеобразным большим пересадочным узлом.
По мнению экспертов, предлагаемая схема развития ташкентского метрополитена поможет обеспечить дальнейшее развитие общественного транспорта:
современного и экологичного, что очень важно в быстроразвивающемся мегаполисе;
удобного и быстрого, позволяющего сократить время пребывания пассажиров;
независимого и стабильного в сравнении с другими видами транспорта, что гарантирует доступ пассажиров до нужного места в запланированное время.
Доведение существующих линий метро до административных границ столицы позволит создать на конечных станциях метро транспортно-пересадочные узлы.
«Маятниковая миграция населения из близлежащих городов — Чирчика, Янгиюля, Келеса, Тойтепы и других — обеспечивает ежедневный приток и отток пассажиров. Это усиливает нагрузку на автомобильный транспорт столицы, также это вносит свой вклад в ухудшение экологической обстановки в столице. Поэтому необходимо развивать экологически чистый транспорт, коим является метро», — заметили в проектном учреждении.
На конечных станциях метро организованные конечные автобусные остановки, автостанции междугородних автобусных маршрутов, парковки для личного транспорта и такси, а если есть железная дорога — железнодорожные станции, не только создадут удобства для пассажиров, но и улучшат экологическую обстановку в Ташкенте.