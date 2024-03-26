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Ученики профильных классов школ смогут поступить без экзаменов на определенные специальности

В Беларуси определили перечень профильных классов профессиональной направленности в школах, ученики которых смогут поступить на ряд специальностей в вузы без вступительных испытаний.

Источник: Смартпресс

Так, списке профильных классов:

педагогические.

выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:

История, белорусская филология, русская филология, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, биология, геоэкология, химия и другие.

спортивно-педагогические.

выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:

образование в области физической культуры, физическая культура, тренерская деятельность, физическая реабилитация и эрготерапия, организация и управление физической культурой, спортом и туризмом.

инженерные.

выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:

метрология, стандартизация и контроль качества, спортивная инженерия, информационно-измерительные приборы и системы, биомедицинская инженерия, микро- и наносистемная техника, технология микросенсорных систем и др.

аграрные.

выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:

мелиорация и водное хозяйство, агробизнес, защита растений и карантин, техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции, техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и др.

военно-патриотические.

выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:

правовое обеспечение деятельности внутренних войск, идеологическая работа в подразделениях Вооруженных сил, управление подразделениями разведки, управление воздушно-десантными подразделениями, эксплуатация специальных радиотехнических систем и др.