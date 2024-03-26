Ученики профильных классов школ смогут поступить без экзаменов на определенные специальности

Так, списке профильных классов:
педагогические.
выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:
История, белорусская филология, русская филология, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, биология, геоэкология, химия и другие.
спортивно-педагогические.
выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:
образование в области физической культуры, физическая культура, тренерская деятельность, физическая реабилитация и эрготерапия, организация и управление физической культурой, спортом и туризмом.
инженерные.
выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:
метрология, стандартизация и контроль качества, спортивная инженерия, информационно-измерительные приборы и системы, биомедицинская инженерия, микро- и наносистемная техника, технология микросенсорных систем и др.
аграрные.
выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:
мелиорация и водное хозяйство, агробизнес, защита растений и карантин, техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции, техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и др.
военно-патриотические.
выпускники могут быть зачислены в вузы на специальности:
правовое обеспечение деятельности внутренних войск, идеологическая работа в подразделениях Вооруженных сил, управление подразделениями разведки, управление воздушно-десантными подразделениями, эксплуатация специальных радиотехнических систем и др.