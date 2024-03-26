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На крупнейших улицах Екатеринбурга сделают «разметку с пупырышками»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта, ФедералПресс. На крупных улицах Екатеринбурга планируется нанести особую разметку, которая сократит число выездов на встречную полосу. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту городской администрации Игорь Ощепков.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Двойную сплошную линию, разделяющую дорогу, где четыре полосы и более, мы планируем наносить небольшими пупырышками, которые будут создавать шумовой эффект при ее пересечении», — рассказал Ощепков на заседании городской думы.

Вероятно, чиновник имел в виду шумовую разметку: выпуклости на дороге создают неприятный звук и вибрацию автомобиля, сигнализируя, что он выезжает на встречную полосу. Например, в прошлом году появление таких двойных сплошных полос анонсировали власти Ленинградской области.

Кроме того, мэрия планирует увеличить ширину разметочных линий с 10 до 15 сантиметров, чтобы водители лучше их видели. Это вызовет увеличение затрат, поэтому Ощепков попросил депутатов поддержать корректировку бюджета. Ожидается, что освежать разметку начнут уже в середине апреля.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в мэрии Екатеринбурга назвали 10 самых опасных мест на дорогах. Положение планируют исправлять с помощью светофоров.