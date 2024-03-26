На крупнейших улицах Екатеринбурга сделают «разметку с пупырышками»

Кроме того, мэрия планирует увеличить ширину разметочных линий с 10 до 15 сантиметров, чтобы водители лучше их видели. Это вызовет увеличение затрат, поэтому Ощепков попросил депутатов поддержать корректировку бюджета. Ожидается, что освежать разметку начнут уже в середине апреля.