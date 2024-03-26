На крупнейших улицах Екатеринбурга сделают «разметку с пупырышками»

«Двойную сплошную линию, разделяющую дорогу, где четыре полосы и более, мы планируем наносить небольшими пупырышками, которые будут создавать шумовой эффект при ее пересечении», — рассказал Ощепков на заседании городской думы.
Вероятно, чиновник имел в виду шумовую разметку: выпуклости на дороге создают неприятный звук и вибрацию автомобиля, сигнализируя, что он выезжает на встречную полосу. Например, в прошлом году появление таких двойных сплошных полос анонсировали власти Ленинградской области.
Кроме того, мэрия планирует увеличить ширину разметочных линий с 10 до 15 сантиметров, чтобы водители лучше их видели. Это вызовет увеличение затрат, поэтому Ощепков попросил депутатов поддержать корректировку бюджета. Ожидается, что освежать разметку начнут уже в середине апреля.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в мэрии Екатеринбурга назвали 10 самых опасных мест на дорогах. Положение планируют исправлять с помощью светофоров.