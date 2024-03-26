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Казахстанцы стали чаще отклонять предложения о работе

Нуждающиеся в работе казахстанцы стали чаще отклонять предложения о работе после успешного прохождения собеседования. Специалисты крупнейшего сервиса по поиску работы HeadHunter Казахстан, проанализировав вакансии и резюме соискателей, попытались ответить на вопрос о том, почему это происходит, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

— Согласно результатам исследования, 46% казахстанцев заявили, что в процессе поисков работы хотя бы раз отклоняли предложение о трудоустройстве после успешного прохождения всех этапов собеседования. Это свидетельствует о повышенной осведомленности и требовательности казахстанских работников. Наиболее распространенными причинами отказа была несоответствующая ожиданиям заработная плата — так ответили 48% опрошенных. Среди причин отказа также были названы неподходящие условия работы (21%), отталкивающая личность потенциального руководителя (12%) и отсутствие удаленного формата работы (8%). У 11% респондентов решение было связано с получением более выгодного предложения от другой компании, — сообщила менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Казахстан Рахима Махмудова.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество активных резюме в Казахстане сосредоточено в сферах менеджмента продаж, продаж-консультаций и административной деятельности.