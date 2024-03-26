Казахстанцы стали чаще отклонять предложения о работе

— Согласно результатам исследования, 46% казахстанцев заявили, что в процессе поисков работы хотя бы раз отклоняли предложение о трудоустройстве после успешного прохождения всех этапов собеседования. Это свидетельствует о повышенной осведомленности и требовательности казахстанских работников. Наиболее распространенными причинами отказа была несоответствующая ожиданиям заработная плата — так ответили 48% опрошенных. Среди причин отказа также были названы неподходящие условия работы (21%), отталкивающая личность потенциального руководителя (12%) и отсутствие удаленного формата работы (8%). У 11% респондентов решение было связано с получением более выгодного предложения от другой компании, — сообщила менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Казахстан Рахима Махмудова.