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Сразу у нескольких пригородных автобусов изменился маршрут в Астане

Схемы движения пригородных маршрутов временно изменились у трех автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

Источник: Baigenews

«До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов № 319, 322, 306», — сообщили в ТОО «City Transportation Systems».

С измененной схемой можете ознакомиться на картинке..