Сразу у нескольких пригородных автобусов изменился маршрут в Астане

«До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов № 319, 322, 306», — сообщили в ТОО «City Transportation Systems».
С измененной схемой можете ознакомиться на картинке..
Схемы движения пригородных маршрутов временно изменились у трех автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
«До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов № 319, 322, 306», — сообщили в ТОО «City Transportation Systems».
С измененной схемой можете ознакомиться на картинке..