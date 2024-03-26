Татарстанцем рассказали, что делать при двойном списании средств в транспорте

В случае возникновения технических сбоев при оплате проезда в общественном транспорте Республики Татарстан, что может привести к повторному списанию средств с банковской карты пассажира, МУП «Метроэлектротранс» предоставил четкую инструкцию по возврату средств в своем телеграм-канале. Пассажирам необходимо отправить заявление на электронную почту организации (info@kazanmetro.ru) с деталями произошедшего, включая дату и время поездки, номер маршрута и номер транспортного средства, а также приложить выписку из банка и контактные данные для связи.