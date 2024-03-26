Татарстанцем рассказали, что делать при двойном списании средств в транспорте

Руководство поэтапно описывает то, как поступить при ошибочном списании платы за транспорт.
В случае возникновения технических сбоев при оплате проезда в общественном транспорте Республики Татарстан, что может привести к повторному списанию средств с банковской карты пассажира, МУП «Метроэлектротранс» предоставил четкую инструкцию по возврату средств в своем телеграм-канале. Пассажирам необходимо отправить заявление на электронную почту организации (info@kazanmetro.ru) с деталями произошедшего, включая дату и время поездки, номер маршрута и номер транспортного средства, а также приложить выписку из банка и контактные данные для связи.
Ранее мы писали, что в метро Казани на станции метро «Дубравная» произошел сбой при оплате проезда картой. В пресс-службе «Метроэлектротранса» сообщили, что случился сбой сетевого оборудования. В результате был произведен перезапуск системы и в течении 25 минут сбой был устранен.
Фото: Телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».
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