В зоопарке Новосибирска проснулись еноты после зимней спячки

Енот обладает характерным черно-белым окрасом и полосами на лице. Вид предпочитает жить в лесах, близ водоемов и в городских парках. Еноты-полоскуны являются всеядными животными и питаются фруктами, орехами, насекомыми, птичьими яйцами и даже мусором.