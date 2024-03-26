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В зоопарке Новосибирска проснулись еноты после зимней спячки

Посетители их очень любят.

Источник: «Новосибирский зоопарк» во «ВКонтакте»

Как сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка, из зимней спячки вышли еноты-полоскуны.

По словам сотрудников учреждения, посетители очень любят енотов, так как они постоянно чем-то заняты и активно двигаются.

Они получили свое название «полоскун» за счет того, что перед едой все тщательно промывают.

Енот обладает характерным черно-белым окрасом и полосами на лице. Вид предпочитает жить в лесах, близ водоемов и в городских парках. Еноты-полоскуны являются всеядными животными и питаются фруктами, орехами, насекомыми, птичьими яйцами и даже мусором.

Напомним, что новосибирские пенсионеры смогут посетить зоопарк бесплатно.

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