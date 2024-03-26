От мороза до +24°С: о погоде в трех городах Казахстана рассказали синоптики

Астана 27 марта: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 5−7 тепла.28 марта: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 7−9 тепла.29 марта: облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 4−6 тепла.
Алматы 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 21−23 тепла.28 марта: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.29 марта: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 3−8, ночью порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 15−17 тепла.
Шымкент 27 марта: переменная облачность, дождь, ночью сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго- западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 19−21 тепла.28 марта: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 15−17 тепла.29 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 12−14 тепла.
Ранее казахстанские синоптики выпустили штормовое предупреждение по территории страны на 26 марта. По прогнозам метеорологов, в Актюбинской, Костанайской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях возможны паводки.