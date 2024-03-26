От мороза до +24°С: о погоде в трех городах Казахстана рассказали синоптики

Астана 27 марта: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 5−7 тепла.28 марта: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 7−9 тепла.29 марта: облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 4−6 тепла.