Более 2,5 тыс. срочников хотят призвать в Петербурге

Урмансов отметил, что срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Он напомнил об увеличении возрастного предела для призывников до 30-ти лет. Это нововведение не затронет тех, кому исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года. Урмансов предупредил также об административной ответственности за неявку в военкомат во время призыва: теперь молодые люди должны явиться туда даже без получения повестки. В прошлом году весной в Петербурге планировали призвать 2,8 тыс. человек на срочную службу.