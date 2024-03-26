Свердловские власти не будут вводить запрет на спектакли и концерты после теракта в «Крокусе»

Она добавила, что в культурных учреждениях будут действовать повышенные меры безопасности. Сейчас в музеях и на концертных площадках проверяют наличие металлоискателей. Кроме того, изучаются договоры с ЧОП. Самое главное требование, по словам Учайкиной, чтобы у частных охранных предприятий была лицензия.