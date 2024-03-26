Свердловские власти не будут вводить запрет на спектакли и концерты после теракта в «Крокусе»

«Сегодня на подписании у губернатора находится распоряжение о реализации решений антитеррористической комиссии Свердловской области. Работа театров и концертных учреждений возобновлена, и особый акцент будет сделан на мерах безопасности. Вся область будет работать в режиме повышенной готовности, но будет работать», — сказала министр.
Она добавила, что в культурных учреждениях будут действовать повышенные меры безопасности. Сейчас в музеях и на концертных площадках проверяют наличие металлоискателей. Кроме того, изучаются договоры с ЧОП. Самое главное требование, по словам Учайкиной, чтобы у частных охранных предприятий была лицензия.
«Принимаются и другие меры безопасности, чтобы зрителям и сотрудникам было комфортно находиться в театре. Мы надеемся на понимание зрителей. Теперь нужно приходить пораньше, чтобы все процедуры досмотра были сделаны качественно», — пояснили Светлана Учайкина.
ЕАН писал, что накануне антитеррористическая комиссия региона приняла решение об ужесточение мер безопасности в местах скопления людей в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». В административных зданиях должны усилить пропускной режим, осмотреть здания на предмет признаков «подготовки или совершения» терактов и проинструктировать сотрудников на случай угроз.