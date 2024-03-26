В Новосибирской области зафиксировали несколько случаев заболевания корью

Для предотвращения заболеваемости проводится вакцинация детей в возрасте одного года и шести лет. Взрослые до 35 лет должны иметь двукратные прививки против кори. Специалист отметила, что вакцина от кори в регионе есть всегда. Обычно новосибирцам предлагают как минимум три варианта препарата.