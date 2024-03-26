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В Новосибирской области зафиксировали несколько случаев заболевания корью

Случаи кори зарегистрировали в Новосибирской области.

Несколько случаев заболевания корью зафиксировали в Новосибирской области. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева.

— Корь стала нашим спутником. Периодически возникают очаги заболеваемости, — подтвердила Татьяна Ивлева.

Для предотвращения заболеваемости проводится вакцинация детей в возрасте одного года и шести лет. Взрослые до 35 лет должны иметь двукратные прививки против кори. Специалист отметила, что вакцина от кори в регионе есть всегда. Обычно новосибирцам предлагают как минимум три варианта препарата.

здоровье