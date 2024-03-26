Следком разберется, кто загрязняет реку Кубань в Краснодаре

«СУ СК России по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку», — сказано в сообщении центрального аппарата СКР.
В Москве будут ждать доклад кубанских коллег, а затем, вполне вероятно, начнется и разбирательство в рамках уголовного дела.
По крайней мере, на это рассчитывают активисты и неравнодушные краснодарцы. «Лед на реке тронулся?» — каламбурят они. И ждут, что виноватых долго искать не придется.
Отдельно отмечается, что река загрязнялась при экс-мэрах Владимире Евланове и Евгении Первышове, однако уголовное дело возбудили сейчас, когда руководит городом Евгений Наумов.
Ранее сообщалось, что бесхозные сети Краснодара стали причиной возбуждения уголовного дела.