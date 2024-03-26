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Следком разберется, кто загрязняет реку Кубань в Краснодаре

КРАСНОДАР, 26 марта, ФедералПресс. Следственные действия в отношении пока неустановленных лиц начинаются после загрязнения главной водной артерии столицы Кубани с одноименным названием. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей города.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«СУ СК России по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку», — сказано в сообщении центрального аппарата СКР.

В Москве будут ждать доклад кубанских коллег, а затем, вполне вероятно, начнется и разбирательство в рамках уголовного дела.

По крайней мере, на это рассчитывают активисты и неравнодушные краснодарцы. «Лед на реке тронулся?» — каламбурят они. И ждут, что виноватых долго искать не придется.

Отдельно отмечается, что река загрязнялась при экс-мэрах Владимире Евланове и Евгении Первышове, однако уголовное дело возбудили сейчас, когда руководит городом Евгений Наумов.

Ранее сообщалось, что бесхозные сети Краснодара стали причиной возбуждения уголовного дела.

СК
экология