В Свердловской области не хватает 3800 полицейских

Самый большой некомплект участковых — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Александр Мешков отметил, что в главке надеются, что на проблему обратят внимание на федеральном уровне и увеличат материальное стимулирование. Сейчас средняя зарплата составляет 70 тысяч.