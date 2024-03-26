В Свердловской области не хватает 3800 полицейских

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области рассказал о кадровых проблемах полиции во время доклада в Заксобрании.
— Некомплект личного состава полиции Свердловской области составляет 19,4%. В количественном выражении — это 3800 человек у нас некомплект, — сказал Александр Мешков. — Проблема — материальная заинтересованность.
Самый большой некомплект участковых — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Александр Мешков отметил, что в главке надеются, что на проблему обратят внимание на федеральном уровне и увеличат материальное стимулирование. Сейчас средняя зарплата составляет 70 тысяч.
Ранее мы рассказывали о проверках, которые нагрянули в отделения полиции после смены начальника УСБ регионального Главка.