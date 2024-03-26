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Прием документов в школы Казахстана продлили до 31 августа

Министерство просвещения РК по просьбе родителей и общественности внесло изменения в правила приема в образовательные организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Если ранее срок приема в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь прием документов в первый класс от родителей или иных законных представителей ребенка будет проходить с 1 апреля по 31 августа.

В пресс-службе пояснили, что срок приема заявлений изменен в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа.

Теперь обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10−11 классах школы.

Также снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства.