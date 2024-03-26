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«Полетели»: Челябинск в ближайшие дни может оказаться на барическом дне

Челябинск в ближайшие дни может оказаться на барическом дне, предупреждают синоптики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 75% 763 мм рт. ст. +6°

Так, днем 26 марта барометры в центре города показывают 740 мм при норме 742 мм.

«В течение суток атмосферное давление понизится до 727 мм», — сообщается на сайте местного ЦГМС.

Отметим, колебания атмосферного давления происходят постоянно. Но обычно они составляют 1−2 мм ртутного столба и не ощущаются человеком. Повышение или понижение на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов.

Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.

В Челябинске ночью 27 марта плюс 1−3, небольшой дождь; днем в среду прогнозируется плюс 4−6, облачно, осадки, преимущественно в виде дождя, ветер восточный с переходом на южный 4−9 м/с.

Небольшие снегопады, чередующиеся с дождем, ожидаются 28 и 29 марта, порывы ветра в городе будут достигать 12−13 метров в секунду.