«Полетели»: Челябинск в ближайшие дни может оказаться на барическом дне

Так, днем 26 марта барометры в центре города показывают 740 мм при норме 742 мм.
«В течение суток атмосферное давление понизится до 727 мм», — сообщается на сайте местного ЦГМС.
Отметим, колебания атмосферного давления происходят постоянно. Но обычно они составляют 1−2 мм ртутного столба и не ощущаются человеком. Повышение или понижение на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов.
Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.
В Челябинске ночью 27 марта плюс 1−3, небольшой дождь; днем в среду прогнозируется плюс 4−6, облачно, осадки, преимущественно в виде дождя, ветер восточный с переходом на южный 4−9 м/с.
Небольшие снегопады, чередующиеся с дождем, ожидаются 28 и 29 марта, порывы ветра в городе будут достигать 12−13 метров в секунду.