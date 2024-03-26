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Один из крупнейших ТРЦ Волгограда усилил меры безопасности и реагирования

Посетители сообщили о досмотре с помощью металлоискателя на входе в «Акварель».

Источник: Волгоградская правда

С 22 марта, после трагических событий в Подмосковье, губернатор Андрей Бочаров потребовал усилить комплексные меры безопасности и антитеррористической защищенности. Главная задача — сберечь жителей, системы жизнеобеспечения, инфраструктуру, социальные и промышленные объекты Волгоградской области.

Накануне посетители крупнейшего на юге города-героя ТРЦ сообщили о тщательных досмотрах на входе. Сотрудники охранного предприятия используют металлодетекторы.

В самом ТРЦ заявили, что усилили меры безопасности и реагирования. При этом торговый центр работает в штатном режиме.

Отметим, что металлодетекторами проверяют и пассажиров волгоградской подземки. Особенно тех, что несут с собой большие сумки и рюкзаки.

торговля