Один из крупнейших ТРЦ Волгограда усилил меры безопасности и реагирования

С 22 марта, после трагических событий в Подмосковье, губернатор Андрей Бочаров потребовал усилить комплексные меры безопасности и антитеррористической защищенности. Главная задача — сберечь жителей, системы жизнеобеспечения, инфраструктуру, социальные и промышленные объекты Волгоградской области.
Накануне посетители крупнейшего на юге города-героя ТРЦ сообщили о тщательных досмотрах на входе. Сотрудники охранного предприятия используют металлодетекторы.
В самом ТРЦ заявили, что усилили меры безопасности и реагирования. При этом торговый центр работает в штатном режиме.
Отметим, что металлодетекторами проверяют и пассажиров волгоградской подземки. Особенно тех, что несут с собой большие сумки и рюкзаки.