Когда отключат отопление в Алматы

Корреспондент редакции обратилась за комментарием по погоде на ближайшую неделю в пресс-службу «Казгидромета». 27 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов, днем +17, +19 градусов. 28 марта ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3 — 8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов, днем +17, +19 градусов. 29 марта облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, 3 — 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов, днем +13, +15 градусов. 30 и 31 марта — облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, днем +10, +12 градусов.