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Когда отключат отопление в Алматы

Уже несколько дней температура воздуха в Алматы держится днем на отметке выше 10 градусов тепла. Многие жители города стали задаваться вопросом: «Когда в мегаполисе закончится отопительный сезон?». Подробности выяснял Tengri Life.

Источник: AP 2023

За комментарием по ситуации корреспондент издания обратилась в пресс-службу городского акимата.

«Отопительный сезон завершается согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона в Алматы по постановлению уполномоченного органа, при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более +8 градусов и выше в течение длительного времени, с учетом долгосрочного прогноза. После вынесения постановления подача отопления прекращается», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в акимате, точная дата на данный момент неизвестна.

Корреспондент редакции обратилась за комментарием по погоде на ближайшую неделю в пресс-службу «Казгидромета». 27 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов, днем +17, +19 градусов. 28 марта ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3 — 8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов, днем +17, +19 градусов. 29 марта облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, 3 — 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов, днем +13, +15 градусов. 30 и 31 марта — облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, днем +10, +12 градусов.