В Перми на День Победы запустят семиминутный фейерверк

В Перми под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина прошло первое заседание оргкомитета «Победа». На нем обсудили меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и подготовку к праздничным мероприятиям ко Дню Победы 9 мая. В рамках празднования на 9 мая намечен запуск семиминутного фейерверка.
Ко Дню Победы 201 ветерану за счет федерального бюджета выплатят по 10 тыс. руб.. По программе региональной поддержки по 5 тыс. руб. получат около 5 тыс. человек — это жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла.
В Перми темой празднование Дня Победы станет «Фронт и тыл — сила в единстве». Ключевым событием станет торжественное прохождение войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади. Формат проведения акции «Бессмертный полк» находится на стадии рассмотрения.
«После парада на площади перед Театром-Театром состоятся выступления творческих коллективов. Также тематические праздничные мероприятия пройдут на набережной Камы и в муниципальных учреждениях культуры во всех районах города», — отметил глава Перми Эдуард Соснин.
Завершит День Победы в Перми праздничный фейерверк. Его планируют запустить вечером 9 мая с правого берега Камы. Ранее «Комсомолка» рассказала, что в Перми фейерверки планируется провести 1 и 9 мая, а также 12 июня. Самыми мощными станут фейерверки ко Дню Победы и Дню России — по 710 фейерверочных шаров разных калибров.