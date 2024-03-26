В Перми на День Победы запустят семиминутный фейерверк

Завершит День Победы в Перми праздничный фейерверк. Его планируют запустить вечером 9 мая с правого берега Камы. Ранее «Комсомолка» рассказала, что в Перми фейерверки планируется провести 1 и 9 мая, а также 12 июня. Самыми мощными станут фейерверки ко Дню Победы и Дню России — по 710 фейерверочных шаров разных калибров.