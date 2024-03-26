В Красноярске 1 апреля стартует запись детей в первый класс

В первые классы принимают детей в возрасте от шести с половиной до восьми лет, однако могут быть и исключения. Так, по заявлению родителей возможно зачисление ребенка и в другом возрасте. Однако для получения такого разрешения требуется сначала пройти специальную комиссию, а после получить заключение о готовности ребенка к обучению.