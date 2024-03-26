В Омске прием в первый класс начнут 1 апреля

Приемная кампания в первый класс в 2024 году начнется 1 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Подать заявление родители будущих первоклассников могут через портал Госуслуги (gosuslugi.ru). Предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении.
И в это время начинается только первая волна: запись детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.
Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учится его брат или сестра, можно в следующий этап — до 30 июня.
— Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений от родителей или законных представителей начинается 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, — сообщила первый заместитель директора департамента образования омской мэрии Лариса Жукова.
Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема.
В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если в учебном заведении останутся свободные места. Отказать в зачислении ребенка в первый класс могут, но только если в образовательном учреждении не будет свободных мест. В таком случае, как сообщила Жукова, родителям следует обращаться непосредственно в окружные отделы департамента образования Омска.
В этом году омские школы готовятся встретить 13 тысяч первоклашек. Для сравнения — годом ранее было 15 тысяч. Наибольшее количество учеников примут школы №№ 7, 55, 81, 96, 107 и 142 — здесь параллель будет состоять из 5−10 первых классов.
Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую школу родители (законные представители) обращаются непосредственно в департамент образования администрации города Омска по телефонам: КАО, ЦАО — 20−20−03, САО, ЛАО — 20−02−72, ОАО — 20−20−04.