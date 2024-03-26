В Омске прием в первый класс начнут 1 апреля

В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если в учебном заведении останутся свободные места. Отказать в зачислении ребенка в первый класс могут, но только если в образовательном учреждении не будет свободных мест. В таком случае, как сообщила Жукова, родителям следует обращаться непосредственно в окружные отделы департамента образования Омска.