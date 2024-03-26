Директору Южно-Кузбасской ГРЭС могут продлить арест

В Центральный районный суд Кемерова поступило ходатайство следователя о продлении ареста экс-директора Южно-Кузбасской ГРЭС. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. В ходатайстве следователя отмечается, что из-за неправильного обслуживания оборудования произошла остановка котлоагрегата, что повлекло за собой снижение температуры тепловой энергии, поступающей к потребителям Осинников и Калтана. Также указывается, что руководство предприятия с декабря 2018 по январь 2024 скрывало информацию о потреблении воды, что привело к значительному ущербу бюджету Российской Федерации — около 300 млн рублей. Бывший управляющий директор ГРЭС был задержан и ему предъявлены обвинения в феврале этого. Тогда суд принял решение о его заключении под стражу на срок до 2 апреля 2024 года. На данный момент рассматривается вопрос о продлении этой меры пресечения, заседание состоится послезавтра, 28 марта 2024 года.