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«Строителей будущего» демонтировали на Нижегородской ярмарке

Композиция из трёх фигур располагалась перед павильоном № 2.

Источник: Время

«Строителей будущего» демонтировали на Нижегородской ярмарке, сообщает корреспондент ИА «Время Н».

Напомним, композиция располагалась на площади перед павильоном № 2.

«Это временно. Мы уже начали подыскивать ребятам лучшее место на Ярмарке и обязательно согласуем его с командой автора скульптуры, художника Дмитрия Аске. А пока не пугайтесь их отсутствию: на месте “Строителей будущего” появится временный павильон, который позволит расширить наши выставочные площади», — сказано в официальном телеграм-канале Ярмарки.

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