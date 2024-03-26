«Строителей будущего» демонтировали на Нижегородской ярмарке

«Это временно. Мы уже начали подыскивать ребятам лучшее место на Ярмарке и обязательно согласуем его с командой автора скульптуры, художника Дмитрия Аске. А пока не пугайтесь их отсутствию: на месте “Строителей будущего” появится временный павильон, который позволит расширить наши выставочные площади», — сказано в официальном телеграм-канале Ярмарки.