В заказник «Раковые озёра» вернулись лебеди

Добавим, что в заказнике «Раковые озера» с 1 апреля по 15 июля введён период тишины. Туристам запрещено посещать озера и находиться в береговой зоне, расстояние до которой составляет 200 метров. Во время периода тишины закрывается также экологический маршрут «Раковые озера». Это необходимо для предотвращения беспокойства птиц в период гнездования и миграций.