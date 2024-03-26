В заказник «Раковые озёра» вернулись лебеди

В Ленинградскую область начинают возвращаться перелётные птицы из мест зимовок. Например, в заказнике «Раковые озера» уже замечены первые лебеди. Белоснежные пернатые останавливаются в Выборгском районе 47-го региона, чтобы отдохнуть после долгого перелёта и восстановить силы. Об этом сообщили в дирекции ООПТ Ленинградской области, предоставив фото и видео с пернатыми.
В ближайшее время количество перелётных птиц в заказнике «Раковые озера» значительно увеличится. Они останавливаются на заповедных водоёмах, чтобы пополнить запасы еды и набраться сил перед продолжением пути на север. Вскоре лебеди начнут проводить «смотрины» и выбирать партнёров для размножения. Птицам предстоит подготовить гнезда и высидеть яйца.
Добавим, что в заказнике «Раковые озера» с 1 апреля по 15 июля введён период тишины. Туристам запрещено посещать озера и находиться в береговой зоне, расстояние до которой составляет 200 метров. Во время периода тишины закрывается также экологический маршрут «Раковые озера». Это необходимо для предотвращения беспокойства птиц в период гнездования и миграций.
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