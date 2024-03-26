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Объездную дорогу у площади Свободы откроют к концу II квартала 2024 года

Дорога пройдет через улицы Ванеева и Ошарскую.

Объездную дорогу возле площади Свободы в Нижнем Новгороде, где строится новая станция метро, откроют к концу II квартала 2024 года. Об этом сообщили в телеграм-канале «МетроНН».

Объездная дорога пройдет через улицы Ванеева и Ошарскую. К этому же времени специалисты закончат подготовку площадки для непосредственного строительства новой станции. Сейчас рабочие возводят ограждающие конструкции котлована демонтажной камеры щита.

Напомним, что с июля прошлого года на площади выносят инженерные коммуникации и сети. Метростроевцы уточнили, что во время работ выявили большое количество инженерных сетей, не нанесенных на карту города.

— В основном это касалось электрических сетей, но дополнительное переустройство потребовало пересмотреть ранее разработанные решения по всем видам работ, — говорится в сообщении.

Рабочие уже вынесли 63% канализационных сетей, 76% коммуникаций водоснабжения, 80% теплосетей, 85% сетей связи и 90% электросетей.

строительство