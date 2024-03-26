Берегитесь! Землю накрыла последняя магнитная буря марта

Землю накрыла последняя магнитная буря марта.
Сегодня, 26 марта, Землю накрыла очередная магнитная буря. К счастью, она будет последней в этом месяце. Эта буря продлится три дня — до 28 марта включительно.
В первый день солнечная активность будет умеренной, а потом, 27 и 28 марта, возмущения геомагнитного поля усилятся, согласно прогнозу Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Их провоцируют потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, летящих к нашей планете.
Магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли — речь идёт о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями, пишет obozrevatel.com.