Весенний призыв-2024 пройдет по новым правилам. Что нужно о них знать

Срочники, призванные на службу в 2024 году, не будут отправляться на СВО, заявил Марат Урмансов. «СВО — одно из условий, в которых мы будем осуществлять призыв на военную службу. Это заставляет призывников и родителей переживать, чтобы их сын не попал в зону СВО. Я могу заверить, что военнослужащие по призыву из Петербурга или других регионов не будут привлекаться для выполнения задач в зоне специальной военной операции», — сказал он.