Общежитие при детском реабилитационном центре в Евпатории начнут строить в этом году

Строительство самого реабилитационного центра идет полным ходом. В рамках первого этапа, завершение которого намечено на 2024 год, строители выполняют внутреннюю отделку и устройство инженерных систем помещений трех корпусов, в числе которых стационар для детских отделений, консультативно-диагностический корпус, административное здание. В рамках второго этапа возводится корпус с обеденным и актовыми залами вместимостью в 300 мест каждый, его планируется завершить в 2026 году.