Общежитие при детском реабилитационном центре в Евпатории начнут строить в этом году

Минжилполитики и госстройнадзора Республики Крым выдало разрешение на строительство общежития для Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории. Об этом сообщается на портале стройкомплекс.рф.
— Строительно-монтажные работы начнутся во втором квартале этого года, — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
В семиэтажном здании площадью в 9 тысяч «квадратов» будет 151 квартира на одного или двух человек с собственной кухней и ванной комнатой. Общежитие рассчитано на 225 человек. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, строительство спортивной и детской площадок, обустройство пешеходных дорожек.
Строительство самого реабилитационного центра идет полным ходом. В рамках первого этапа, завершение которого намечено на 2024 год, строители выполняют внутреннюю отделку и устройство инженерных систем помещений трех корпусов, в числе которых стационар для детских отделений, консультативно-диагностический корпус, административное здание. В рамках второго этапа возводится корпус с обеденным и актовыми залами вместимостью в 300 мест каждый, его планируется завершить в 2026 году.