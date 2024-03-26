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Жителей Краснодара просят сообщать о призывах к терактам

В Краснодаре жителям поступают сообщения с призывами к терактам.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи соцсетей опубликовали скриншоты переписок с неизвестными. Сообщения в том числе приходят детям и подросткам.

Жителей города просят сообщать правоохранителям о поступающих призывах к терактам.

«Призываем родителей заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах в сети Интернет, донести до ребенка, что отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях нельзя, спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведет переписку ребенок в личных сообщениях», — отметили в МЦУ Краснодара.

отметили в МЦУ Краснодара

Взрослым рекомендуют наблюдать за поведением и новыми интересами ребенка, обращать внимание, если дети выполняют задания из интернета, присоединяются к «челленджам». Родителей просят поддерживать контакты с друзьями детей, одноклассниками и их родителями.

Отмечается, что в школах города проводят разъяснительную работу с учащимися, родителями и педагогами.

«Все получили памятки с порядком действий и правилами поведения в таких ситуациях», — отметила замдиректора департамента образования Наталья Колесникова.

В случае, если жители столкнулись с провокаторами, нельзя вступать в переписку. Необходимо заблокировать пользователя и сообщить правоохранителям по номеру телефона 102.