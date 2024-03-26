Жителей Краснодара просят сообщать о призывах к терактам

«Призываем родителей заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах в сети Интернет, донести до ребенка, что отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях нельзя, спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведет переписку ребенок в личных сообщениях», — отметили в МЦУ Краснодара.