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В следующем месяце на морскую линию от Калининграда до Петербурга выйдет ещё один теплоход

Судно будет курсировать с 4 по 7 апреля.

С 4 по 7 апреля 2024 года на маршруте Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург будет курсировать теплоход «Патриа». Информация об этом появилась в телеграм-канале «Калининградский морской торговый путь “Алгоритм групп”».

Двухпалубный теплоход «Патриа» имеет грузоподъёмность пять тысяч тонн и осадку 6,5 метра. Он специализирован на перевозке контейнерных грузов, а также может доставлять накатную самоходную технику, например, автомобили. Погрузка осуществляется через кормовую аппарель.

На теплоходе установлены два судовых крана с грузоподъёмностью 150 тонн каждый. Они могут работать в «спарке», что увеличивает грузоподъёмность до 250 тонн. Погрузка/выгрузка в Санкт-Петербурге осуществляется в терминале ОАО «Петролеспорт», а в Калининграде — в АО «Калининградский морской торговый порт».