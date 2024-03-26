В следующем месяце на морскую линию от Калининграда до Петербурга выйдет ещё один теплоход

С 4 по 7 апреля 2024 года на маршруте Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург будет курсировать теплоход «Патриа». Информация об этом появилась в телеграм-канале «Калининградский морской торговый путь “Алгоритм групп”».
Двухпалубный теплоход «Патриа» имеет грузоподъёмность пять тысяч тонн и осадку 6,5 метра. Он специализирован на перевозке контейнерных грузов, а также может доставлять накатную самоходную технику, например, автомобили. Погрузка осуществляется через кормовую аппарель.
На теплоходе установлены два судовых крана с грузоподъёмностью 150 тонн каждый. Они могут работать в «спарке», что увеличивает грузоподъёмность до 250 тонн. Погрузка/выгрузка в Санкт-Петербурге осуществляется в терминале ОАО «Петролеспорт», а в Калининграде — в АО «Калининградский морской торговый порт».