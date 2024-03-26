В следующем месяце на морскую линию от Калининграда до Петербурга выйдет ещё один теплоход

На теплоходе установлены два судовых крана с грузоподъёмностью 150 тонн каждый. Они могут работать в «спарке», что увеличивает грузоподъёмность до 250 тонн. Погрузка/выгрузка в Санкт-Петербурге осуществляется в терминале ОАО «Петролеспорт», а в Калининграде — в АО «Калининградский морской торговый порт».