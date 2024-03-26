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Семечки с содержанием токсичного кадмия нашли в продаже в Беларуси

В Беларуси нашли в продаже семечки с превышенным в полтора раза содержанием кадмия.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси обнаружили в продаже семечки с превышенным в полтора раза содержанием кадмия. Подробности рассказали в пресс-службе Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сообщается, что в одном из магазинов Гродно в продаже нашли семечки с солью от бренда «Молодежные», произведенные в России. Во время проверки было установлено, что в указанных семечках в полтора раза было превышено содержание токсичного кадмия. Специалисты напомнили, что избыток в организме названного вещества может привести к поражению печени, почек, остеопорозу и так далее. Семечки изъяли из продажи.

Тем временем популярный армянский коньяк запретили продавать в Беларуси.