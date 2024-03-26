Семечки с содержанием токсичного кадмия нашли в продаже в Беларуси

Сообщается, что в одном из магазинов Гродно в продаже нашли семечки с солью от бренда «Молодежные», произведенные в России. Во время проверки было установлено, что в указанных семечках в полтора раза было превышено содержание токсичного кадмия. Специалисты напомнили, что избыток в организме названного вещества может привести к поражению печени, почек, остеопорозу и так далее. Семечки изъяли из продажи.