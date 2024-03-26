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Ледокол начал прокладывать путь на реке Самаре

Самарский блогер показал, как «Терек-1» расчищает реку ото льда.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 75% 763 мм рт. ст. +6°

Ледокольное судно «Терек-1» приступило к прокладке пути на реке Самаре, расчищая русло ото льда. Местный блогер Евгений Щекин поделился впечатляющими кадрами процесса.

Несколько дней назад в регионе реки стали освобождаться от ледового покрова. Хотя большая часть Волги уже растаяла, некоторые участки все еще покрыты льдом, требуя вмешательства спецсудов. Судя по опубликованному в сети видео, команда ледокольного судна «Терек-1» успешно пробивает себе путь через реку Самару.

Напомним, в Самарскую область пришли дожди. Синоптики обещают, что сильные ливни задержаться в регионе почти на двое суток. Их интенсивность может достигнуть 12 мм за шесть часов.