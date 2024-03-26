Ледокол начал прокладывать путь на реке Самаре

Несколько дней назад в регионе реки стали освобождаться от ледового покрова. Хотя большая часть Волги уже растаяла, некоторые участки все еще покрыты льдом, требуя вмешательства спецсудов. Судя по опубликованному в сети видео, команда ледокольного судна «Терек-1» успешно пробивает себе путь через реку Самару.