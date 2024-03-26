Больше бюджетных мест и шансов поступить: вузы Самары рассказали про приемную кампанию в 2024 году

Выпускники школ вышли на финишную прямую — впереди ЕГЭ и поступление в вузы. В Самаре 23 высших учебных заведения, 12 из которых — государственные. В 2024 году на бюджет на бакалавриат и специалитет смогут поступить 10 357 человек. Это больше, чем год назад, когда бюджетных мест в вузах было 9 678. Поступить бесплатно на магистратуру смогут 1 924 человек. И эта цифра сократилась по сравнению с 2023 годом, тогда мест было 2 557. Такие цифры прозвучали во время круглого стола в «КП-Самара», который был посвящен приемной кампании. Рассказываем про бюджетные места в вузах Самары 2024 и правила поступления в университеты, институты и академии.