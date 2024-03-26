Больше бюджетных мест и шансов поступить: вузы Самары рассказали про приемную кампанию в 2024 году

Выпускники школ вышли на финишную прямую — впереди ЕГЭ и поступление в вузы. В Самаре 23 высших учебных заведения, 12 из которых — государственные. В 2024 году на бюджет на бакалавриат и специалитет смогут поступить 10 357 человек. Это больше, чем год назад, когда бюджетных мест в вузах было 9 678. Поступить бесплатно на магистратуру смогут 1 924 человек. И эта цифра сократилась по сравнению с 2023 годом, тогда мест было 2 557. Такие цифры прозвучали во время круглого стола в «КП-Самара», который был посвящен приемной кампании. Рассказываем про бюджетные места в вузах Самары 2024 и правила поступления в университеты, институты и академии.
— Поступить на бюджет в этом году особенно легко, — уверена руководитель центра профессиональной ориентации, довузовских программ и организации приема обучающихся Самарского государственного технического университета Виктория Шурыгина. — Я это говорю всем абитуриентам, проходящим подготовку. Практически все, кто готовится к поступлению, попадут на бесплатные места.
Льготы при поступлении в вузы Самары в 2024 году
В 2024 году изменились сроки информирования о приеме на обучение по программам высшего образования и расширился список индивидуальных достижений, который поможет при поступлении.
Каждый университет может начислить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за медаль «За особые успехи в учении» І или II степени; высокие спортивные достижения: не только за статусы чемпиона мира, Европы, но также и за статус чемпиона России и обладателя кубка России; прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных Силах РФ; пребывание в добровольческих формированиях в ходе СВО.
— В разных университетах перечни индивидуальных достижений будут отличаться, поэтому необходимо ознакомиться с правилами приема в конкретный вуз, — рассказал Ольга Лысикова, заместитель министра — руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности министерства образования и науки Самарской области. — В 2024 году по отдельной квоте без экзаменов смогут поступить Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества. Дети медицинских работников, умерших из-за коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, смогут получить льготы при поступлении в медицинские вузы. Льготное поступление доступно детям участников СВО, погибших, получивших увечье или заболевание при несении службы, а также дети участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут попасть без экзаменов на все специальности, кроме направлений, где нужно пройти дополнительные испытания творческой или профильной направленности.
Для участников СВО, контрактников, защитников Донецкой и Луганской республик и ряда дополнительных категорий граждан предоставят и другие льготы.
Появились и новые правила целевого приема. Заказчики целевого обучения — крупные промышленные организации будут сами публиковать списки и квоты приема. Пропадет привязка к региону, поступить на целевое обучение можно будет в любом регионе страны.
Что сохранилось с 2023 года
Как и год назад, подать заявления в можно в пять вузов на пять направлений (специальностей) в каждом.
В 2024 году, как и в прошлую приемную кампанию, в каждый вуз при поступлении можно подать сразу два заявления: одно на бюджет — по всем формам обучения (очной, заочной, очно-заочной), одно — на платное обучение.
— Сохранится система приоритетов зачисления, которые были впервые введены в 2023 году и сильно запутала абитуриентов, им стало сложнее предугадать, куда лучше подать документы, — считает Ольга Лысикова. — Зачисление на бюджетные места вузы теперь обязаны провести как минимум в два этапа: приоритетный и основной. Но количество волн не ограничено, их может быть и больше.
Сократились сроки приема на заочное и вечернее обучение. С 2023 года вузы должны завершить прием документов на бюджет на все формы обучения до 25 июля. Это значит, что теперь у абитуриентов, которые не пройдут в конкурсе на очное обучение, не будет возможности пойти на бесплатную заочку. Раньше набор шел в некоторых случаях до декабря.
С прошлого года прием оригиналов аттестатов должен заканчиваться строго в 12:00 по московскому времени в дни, установленные правилами. Это временное ограничение действует не только для личной подачи документов в приемные комиссии, но и для выставления отметки об оригинале через портал Госуслуг. В 2024 году прием завершится 20 августа.
Самые востребованные направления в вузах Самары в 2024 году
На круглом столе, который прошел 26 марта в пресс-центре «Комсомольской правды», представители ведущих вузов региона рассказали, что прогнозирует самый высоки конкурс на IT-специальности, профессии, связанные с нефтяной отраслью, на архитектурные и химические факультеты.
— В нашем вузе, кроме информатики, невероятно популярна еще информационная безопасность, — поделилась, представитель ПГУТИ Наталья Рогова. — С этого года мы пробуем вводить дисциплины, связанные с производством и эксплуатацией беспилотных аппаратов и квантовыми технологиями в телекоммуникационной сфере. Причем в наш университет мы принимаем выпускников с минимальными баллами.
В медицинских вузах самой популярной остается стоматология. В Самарском университете традиционно большой поток желающих на специальности, связанные с двигателестроением. Институт сервиса с нового года начинает преподавать много технических специальностей.
Присоединившиеся к круглому столу представители Ульяновска рассказали, что у них в топ направлений входит подготовка инженерных кадров и профессии, связанные с искусственным интеллектом.
Все участники круглого стола напомнили старшеклассникам, что именно сейчас — лучшее время, чтобы задавать вопросы о будущей профессии, как на сайтах вузов, в их социальных сетях, так и лично придя в приемную комиссию.