Воронежцев встревожила новость о предстоящем сносе стелы на улице Остужева

Воронежцы встревожились, увидев на сайте мэрии постановление о грядущем сносе стелы на «Аллее Славы» на улице Остужева в Железнодорожном районе. Чтобы выяснить подробности, горожане позвонили в редакцию «КП-Воронеж».
На самом деле, в опубликованном документе речь идет о другой конструкции, пояснили в пресс-службе горадминистрации:
— В рамках завершающего этапа создания Остужевской развязки в зону реконструкции попадает перекресток улицы Остужева и Ленинского проспекта. Как сообщалось ранее, эти магистрали будут разведены в разные уровни с помощью эстакады.
Для строительства виадука потребуется демонтировать существующие сейчас на этом участке элементы дорожной инфраструктуры и благоустройства. В частности, под снос готовят стелу внутри кольца, которая обозначает Железнодорожный район и не является объектом культурного наследия.
В тоже время в мэрии уточнили, что точные сроки демонтажа неизвестны, поскольку не пока даже не заключен контракт на реконструкцию. Эту процедуру собираются провести в ближайшее время.
— Памятная конструкция, расположенная в сквере «Аллея Славы» на улице Остужева, в зону производства работ не входит, — заверили чиновники.