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В Крыму на Параде тюльпанов представят 159 сортов

На Параде тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году будет представлено 159 сортов.

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Светлана Плугатарь.

По ее словам, цветочную экспозицию решили сделать в виде двух золотых рыбок, поскольку в этом году как никогда хочется сказки и исполнения желаний.

В этом году Парад тюльпанов откроется раньше обычного — уже с 27 марта, поскольку некоторые сорта начали цвести уже в феврале. Посетить НБС можно будет до середины апреля.

флора и фауна