В Крыму на Параде тюльпанов представят 159 сортов

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Светлана Плугатарь.
По ее словам, цветочную экспозицию решили сделать в виде двух золотых рыбок, поскольку в этом году как никогда хочется сказки и исполнения желаний.
В этом году Парад тюльпанов откроется раньше обычного — уже с 27 марта, поскольку некоторые сорта начали цвести уже в феврале. Посетить НБС можно будет до середины апреля.