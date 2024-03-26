Сыро, хмуро, серо: какая погода будет в апреле 2024 в Самаре

Согласно последним данным метеорологов, именно апрель в России станет первым в 2024 году месяцем климатической весны. Стабильно тепло станет только во второй половине месяца. Также сообщается, что будет много дождей. Рассказываем, какая погода будет в апреле 2024 года в Самаре и Самарской области.
Погода на первую декаду апреля 2024 в Самаре
По данным сервиса Gismeteo.ru, первая декада второго весеннего месяца будет теплой. В среднем дневная температура составит +10…+15 градусов. Первые пять дней месяца переменная облачность, затем пасмурно. По ночам тоже плюс: +2…+6 градусов.
Погода на вторую декаду апреля 2024 в Самаре
Во вторые десять дней апреля в Самаре теплее не станет. В среднем днем +12…+15 градусов. Дождь ожидается почти каждый день. Ночью +6…+8 градусов. Солнце будет показываться из-за плотных облаков очень редко.
Погода на третью декаду апреля 2024 в Самаре
В последней декаде месяца опять мало что изменится. Дневные температуры воздуха останутся на тех же отметках: до +16 градусов. Дождь снова почти каждый день. Ночью +7…+9 градусов. Солнца снова мало.
Традиционно напоминаем, что точность долгосрочного прогноза составляет не выше 60−70%.
Народные приметы, связанные с погодой в апреле
Наши предки верили, что гроза в начале апреля — к теплому лету и урожаю орехов. Если в апреле днем жарко, а ночью прохладно — к теплой безветренной погоде. Звездные ночи в конце апреля — к урожаю.