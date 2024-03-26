Сыро, хмуро, серо: какая погода будет в апреле 2024 в Самаре

Согласно последним данным метеорологов, именно апрель в России станет первым в 2024 году месяцем климатической весны. Стабильно тепло станет только во второй половине месяца. Также сообщается, что будет много дождей. Рассказываем, какая погода будет в апреле 2024 года в Самаре и Самарской области.