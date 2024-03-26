В ОП РФ наградили героев, спасавших людей в «Крокусе»

15-летний Халилов, подрабатывавший в комплексе гардеробщиком, спас более ста человек, проведя их к выходу на улицу через служебные помещения. Вместе с ним в спасении людей во время стрельбы и пожара участвовал 14-летний Донсков, который также подрабатывал в концертном зале. Сотрудница «Крокуса» Мейер помогла заблокировать двери лож, а затем вывела зрителей по лестнице на улицу. Охранник Осанушков увел людей в безопасное место, а после этого вывел их из горящего здания.