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В ОП РФ наградили героев, спасавших людей в «Крокусе»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Награждение героев, которые помогали спасать людей во время теракта в концертном зале «Крокус сити холл», прошло в Общественной палате (ОП) РФ. Награды получили Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер и Алексей Осанушков, сообщили в пресс-службе палаты.

Источник: РИА "Новости"

«На счету этих людей сотни спасенных жизней, они достойны самого высокого признания и благодарности со стороны гражданского общества. За проявленное мужество, смелость и силу духа эти люди отмечены наградами ОП — медалями “За заслуги перед обществом”, — сказали в пресс-службе.

Награды вручила секретарь палаты Лидия Михеева. Она подчеркнула, что ОП считает своим долгом рассказать стране об этих людях. «В теракте погибли более 100 человек, но их могло быть гораздо больше, если бы рядом не оказались обычные люди, которые по зову сердца бросились на подмогу, выводили людей и несли раненых на руках», — привели в пресс-службе слова Михеевой.

15-летний Халилов, подрабатывавший в комплексе гардеробщиком, спас более ста человек, проведя их к выходу на улицу через служебные помещения. Вместе с ним в спасении людей во время стрельбы и пожара участвовал 14-летний Донсков, который также подрабатывал в концертном зале. Сотрудница «Крокуса» Мейер помогла заблокировать двери лож, а затем вывела зрителей по лестнице на улицу. Охранник Осанушков увел людей в безопасное место, а после этого вывел их из горящего здания.

В ОП напомнили, что продолжается сбор данных о людях, которое проявили героизм и мужество во время теракта в «Крокусе».

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