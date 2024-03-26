В Волгоградской области наведут порядок в миграционной сфере

Президент также выразил надежду, что сотрудники Генпрокуратуры Российской Федерации приложат максимум усилий в сфере борьбы с коррупцией. Глава государства предложил сократить число проверок бизнеса России таким образом, чтобы интересы потребителей не пострадали.