В Волгоградской области наведут порядок в миграционной сфере

Глава государства также отметил, что все участники теракта в подмосковном Красногорске должны понести справедливое наказание, сообщает «Московский комсомолец».
Президент также выразил надежду, что сотрудники Генпрокуратуры Российской Федерации приложат максимум усилий в сфере борьбы с коррупцией. Глава государства предложил сократить число проверок бизнеса России таким образом, чтобы интересы потребителей не пострадали.
Напомним, в Волгоградской области накануне прошли рейды по местам скопления мигрантов. Проведенные 23 марта операции были частью мер по борьбе с терроризмом.
Рейды носили предупредительный характер. Осуществлялась проверка мест проживания и работы в регионе иностранных граждан. Правоохранители и работники местных администраций просили мигрантов предъявить документы для выявления среди них нелегальных лиц.