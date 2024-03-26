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В Волгоградской области наведут порядок в миграционной сфере

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в сфере миграционной политики следует взять под контроль.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства также отметил, что все участники теракта в подмосковном Красногорске должны понести справедливое наказание, сообщает «Московский комсомолец».

Президент также выразил надежду, что сотрудники Генпрокуратуры Российской Федерации приложат максимум усилий в сфере борьбы с коррупцией. Глава государства предложил сократить число проверок бизнеса России таким образом, чтобы интересы потребителей не пострадали.

Напомним, в Волгоградской области накануне прошли рейды по местам скопления мигрантов. Проведенные 23 марта операции были частью мер по борьбе с терроризмом.

Рейды носили предупредительный характер. Осуществлялась проверка мест проживания и работы в регионе иностранных граждан. Правоохранители и работники местных администраций просили мигрантов предъявить документы для выявления среди них нелегальных лиц.