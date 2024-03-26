В Башкирии возник дефицит вакцины против кори

«Вакцины нет ни в государственных учреждениях, ни в частных клиниках. В запасе мы имеем вакцины только для подчищающей иммунизации в очагах. Как только вакцина поступит, она будет распределена в медицинские учреждения», — отметил он. По словам господина Яппарова, дивакцина и тривакцина в рамках национального календаря прививок поступают в республику по заявке, которая была своевременно отправлена минздравом Башкирии в федеральное ведомство.
С начала года в регион поставили 4,66 тыс. доз вакцины «Вактривир», сообщили в минздраве Башкирии. В 2023 году для иммунизации детей против кори в республику поставили 10,2 тыс. доз вакцины.