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В Башкирии возник дефицит вакцины против кори

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров заявил, что в республике нет информации о точной дате поставок вакцины против кори.

«Вакцины нет ни в государственных учреждениях, ни в частных клиниках. В запасе мы имеем вакцины только для подчищающей иммунизации в очагах. Как только вакцина поступит, она будет распределена в медицинские учреждения», — отметил он. По словам господина Яппарова, дивакцина и тривакцина в рамках национального календаря прививок поступают в республику по заявке, которая была своевременно отправлена минздравом Башкирии в федеральное ведомство.

С начала года в регион поставили 4,66 тыс. доз вакцины «Вактривир», сообщили в минздраве Башкирии. В 2023 году для иммунизации детей против кори в республику поставили 10,2 тыс. доз вакцины.

здоровье