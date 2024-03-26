Названо количество крымчан, которые старше 100 лет

По данным на начало 2024 года в Крыму живут 289 долгожителей. Об этом корреспонденту КИА сообщила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Крымстата Александра Корнеенко.
По ее словам, в регионе живут проживает 68 518 человек в возрасте 80 лет и старше. Большинство из них — почти 52 тысячи — это женщины. Мужчин старше 80 лет насчитывается 16 569.
— Для сравнения, на начало 2023 года численность в этой возрастной группе составила 53 535 женщин и 16 942 мужчин, — рассказала Корнеенко.
Руководитель отдела добавила, что в Крыму живут 289 человек, которым 100 лет и старше. В этой возрастной категории насчитывается 215 женщин и 74 мужчины. Представитель Крымстата отметила, что такие люди считаются долгожителями.