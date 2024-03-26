Выход парома «Амбал» из ремонта отложили

В последние месяцы от жителей региона, пользовавшихся услугой паромной перевозки авто, поступали жалобы на неоднократный перенос сроков отправки грузов. «Росморпорт» связывает его со «штормовыми явлениями» на Балтике, а также приоритетом отправки «критически важных грузов для нужд региона».