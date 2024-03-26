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Выход парома «Амбал» из ремонта отложили

Ранее планировалось, что судно выйдет на линию 31 марта.

Источник: Новый Калининград

Выход железнодорожного парома «Амбал» на линию «Усть-Луга — Балтийск» перенесли с 31 марта ориентировочно на 12 апреля. Информация о новой дате завершения ремонта появилась в Telegram-канале компании «Оборонлогистика».

«В настоящее время завершены доковые работы: проведена дефектовка всех узлов и механизмов судна, осуществлена полная покраска корпуса, ремонт винторулевого комплекса и валовых линий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что паром вышел из дока Канонерского судоремонтного завода. На ближайшее время запланированы «швартовные и ходовые испытания в рамках очередного освидетельствования и предъявления ФАУ “Российский морской регистр судоходства”.

В конце февраля в «Оборонлогистике» сообщали, что возвращение железнодорожного парома «Амбал» на линию «Усть-Луга — Балтийск» запланировано на 31 марта 2024 года.

«Амбал» встал в док 29 декабря 2023 года. В январе 2024 отправить на ремонт планировали и паром «Балтийск». Позже «Росморпорт» решил продлить его эксплуатацию до возвращения «Амбала».

В последние месяцы от жителей региона, пользовавшихся услугой паромной перевозки авто, поступали жалобы на неоднократный перенос сроков отправки грузов. «Росморпорт» связывает его со «штормовыми явлениями» на Балтике, а также приоритетом отправки «критически важных грузов для нужд региона».